Ізраїль боротиметься з антисемітизмом разом з ЄС

ЄС та Ізраїль посилять співпрацю в боротьбі з фінансуванням тероризму, антисемітизмом та в рамках ЄВРОПОЛу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ домовився в ході свого дводенного візиту до Ізраїлю.

В повідомленні Ф.ФРАТТІНІ, текст якого переданий УНІАН, зазначається, що найближчим часом відбудеться спільний європейсько-ізраїльський семінар на тему фінансування тероризму та посилення прозорості фінансових операцій.

Сторони також домовилися про підписання найближчим часом операційної угоди про співпрацю в рамках ЄВРОПОЛу (поліцейська служба ЄС, головними завданнями якої є координація дій національних поліцейських служб в боротьбі з організованою злочинністю та обмін інформацією – УНІАН). “Ми б хотіли посилити співпрацю в області обміну даними, але це залежатиме від того, наскільки законодавство Ізраїлю щодо захисту персональних даних буде близьким до відповідного законодавства ЄС”, - зазначив Ф.ФРАТТІНІ.

Віце-президент Єврокомісії також погодився сприяти посиленню боротьби проти расизму та антисемітизму, в тому числі, сприяючі за рахунок бюджетних коштів ЄС здійсненню школярами поїздок до Меморіалу Голокосту в Берліні та меморіалів на місці колишніх концтаборів, таких як Аушвіц і Дахау.

Як повідомляв УНІАН, ЄС співпрацює з Ізраїлем в рамках Європейської політики сусідства.