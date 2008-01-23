Житомирський суддя може поплатитися за незаконний вирок

Прокуратура Житомирської області порушила кримінальну справу проти судді, який виніс незаконний вирок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

За словами заступника прокурора області Володимира КОБЕРНЮКА, за результатами спільної перевірки, проведеної прокуратурою та Управлінням СБУ в Житомирській області прокуратурою порушено кримінальну справу проти судді одного з районних судів області за статтями 364, 366 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем та службове підроблення).

При цьому В.КОБЕРНЮК уточнив, що суддя, зловживаючи своїм службовим становищем, діяв всупереч вимог чинного законодавства. Він вніс до офіційного документу – вироку – завідомо неправдиву інформацію.

В.КОБЕРНЮК сказав, що внаслідок таких дій судді підсудну визнали винною у незаконному збуті наркотиків, вчиненому повторно, та засуджено до сплати штрафу у сумі 1 тис. грн., тоді як за вчинення даного злочину стаття Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі досудове слідство у цій справі триває.