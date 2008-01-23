Родина загиблої Світлани Зайцевої отримає 2 мільйони гривень компенсації

Апеляційний суд Донецької області поставив крапку у справі Світлани Зайцевої. Три роки тому тридцятирічна жінка, мати трьох дітей була незаконно засуджена за вбивство. Після року ув’язнення справжніх злочинців знайшли. Але у колонії Світлана захворіла на туберкульоз і позаторік померла. Троє дітей залишилися під опікунством бабусі. Жінка майже 2 роки намагалася відшкодувати моральні збитки, але їй відмовляли. Нині питання вирішене.

Два мільйони гривень моральної компенсації виплатять родині загиблої Світлани Зайцевої – незаконно засудженої три роки тому за вбивство. Це рішення Ворошилівського райсуду Донецька залишив чинним Апеляційний суд Донецької області.

Світлана Зайцева померла від туберкульозу, на який захворіла у тюрмі, де її рік незаконно утримували через судову помилку, визнавши винною в убивстві. Після арешту справжніх злочинців її виправдали. Однак у в’язниці хвороба зруйнувала організм Світлани, і у квітні 2006 року вона померла, залишииши сиротами трьох діток. Ними опікується її матір-інвалід, яка подала до суду на державу. Далі тривали півторарічні поневіряння, і лише після втручання прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, чиновники погодилися виплатити сім’ї Зайцевої гроші.

Ольга Пономарьова, суддя апеляційного суду Донецької області: «Головне управління Державного казначейства у Донецькій області відмовлється від своєї апеляційної скарги від 23 листопада 2007 року»

До судової зали не змогла прийти позивачка – мати загиблої жінки - Тетяна Бережна. Нині вона у тяжкому стані в лікарні. Прийшла бабця Світлани разом з трьома правнуками – Євгеном, Ганною і Тетянкою. Вона каже, боротьба за справедливість забрала у них багато сил та здоров’я.

Євдокія Оболенських, мати позивачки: «А я все не верю, устали ждать - два года. Все больные стали, особенно дочка болеет, самое главное, деток надо тоже поднять, только вам спасибо»

Справу вів адвокат Сергій Салов, який має великий досвід у судовій тяганині між державою та громадянами. Каже – чи не вперше в його практиці держава пішла назустріч людині.

Сергій Салов, адвокат: «Не смотря ни на что, в таких условиях, когда государство поворачивается лицом, дети не будут копить злобу на государство, которое обидело когда-то их маму и их, а будут достойными членами нашего общества»

Два мільйони гривень – найбільша компенсація в країні за неправомірні дії правоохоронних органів. А головна провина, за словами адвоката, лежить на слідчому, прокурорі та судді, які вели справу Зайцевої.

ICTV