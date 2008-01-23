У черзі на польсько-українському кордоні помер водій

В черзі на митний огляд перед польсько-українським пунктом перетину кордону в Дорохуську помер 50-річний водій вантажного автомобіля.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря Хелмської поліції Генрика МАРЧІНЯКА, водій із польського міста Радом помер ”природною смертю” приблизно о 10-й год. ранку.

Польський водій чекав у черзі три доби.

Як повідомлялося, у зв’язку із неритмічною роботою польських служб, а також - із блокуваннями переходів польськими перевізниками, на польсько-українському кордоні утворилася величезна черга вантажівок з обох боків.

Ситуацію ускладнюють масові виходи працівників польської митниці у відпустки, які таким чином протестують проти неналежних умов праці на кордоні та недостатню кількість працівників у зміні.