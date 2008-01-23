Журналісти поговорили з політиками про наболіле

Головні редактори ряду українських видань обговорили з представниками різних політичних сил проблеми у роботі ЗМІ.

Як зазначив на прес-конференції в агентстві УНІАН шеф-редактор “Газеты по-киевськи”, якій виповнилося п’ять років, Сергій ТИХИЙ, у редакції вирішили не влаштовувати “помпезну” прес-конференцію з нагоди святкування, а, користуючись нагодою, обговорити нагальні проблеми, які існують між пресою і ньюзмейкерами.

Було вирішено провести незвичну за форматом прес-конференцію на тему: “Чи є підстави у ньюзмейкерів ображатися на ЗМІ?”, під час якої представники політики, влади та бізнесу висловлювали свої думки щодо роботи ЗМІ і ставили запитання керівникам провідних видань.

На думку С.ТИХОГО, ситуація не є безпроблемною. “На сьогодні продовжує існувати певна стіна, яка розмежовує тих, хто запитує, і тих, хто відповідає, дає інформацію”, - сказав він.

С.ТИХИЙ вважає, що до журналіста, який приходить із запитанням до ньюзмейкера, досі існує певне упередження, незважаючи на те, який засіб масової інформації він представляє. На його думку, ньюзмейкери побоюються журналістів. Він також вважає, що такі прояви небезпідставні, оскільки до журналістів накопичилося багато претензій.

Водночас шеф-редактор “Телекритики” Наталя ЛІГАЧОВА не погодилась з тим, що журналістів бояться. Вона вважає, що, на жаль, поки що не досягнуто “нормального стану”, коли б політики боялися журналістів. “Поки журналістів зневажають чи купують, і навіть здивовані, коли журналіст не купується”, - сказала вона.

Як вважає головний редактор газети “Факты и комментарии” Олександр ШВЕЦЬ, журналістів не треба боятися, з журналістами треба рахуватися, їх мають поважати, і тоді “місія журналіста в суспільстві буде виконана”.

На думку головного редактора газети “Экономические известия” Юрія СВИРКА, за три останніх роки Україна залишилася єдиним островом свободи на пострадянському просторі. Він вважає головним досягненням України, що тут існує багато ньюзмейкерів, на відміну від Росії чи Білорусі.

Головний редактор агентства УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО вважає, що українська журналістика на сьогодні є поверховою. “Мушу визнати, що саме ми, як представники цього цеху, і ви, як представники ньюзмейкерів, зробили її такою”, - зазначив він, звертаючись до народних депутатів, присутніх на прес-конференції. Він додав, що на сьогодні найпопулярнішим жанром стали рейтинги.

За словами О.ХАРЧЕНКА, жанр розслідування у ЗМІ малоприсутній. Він закликав здолати “поверховість”, щоб лідерами нації ставали не люди, які живуть “глянцевим життям”, а люди, які чогось досягли і зробили реальний внесок в економіку, бізнес чи політику.

“На сьогодні депутат, який працює над законопроектами і зробив для країни в цьому плані дуже багато, на жаль, може бути втрачений як політик, якщо його обличчя не з’являється на телебаченні”, - додав О.ХАРЧЕНКО.

Народний депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, у свою чергу, зауважив, що останній рік засвідчив, що ЗМІ може “знищити” людину, і нікого не цікавить її подальше життя. Він, зокрема, навів приклад появи інформації про нібито отримання лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ 300 млн. доларів за згоду увійти до коаліції разом з Партією регіонів та КПУ, чого не було доведено. “Всі ЗМІ мусолили це питання, і так людину зганьбили. Це ще один привід подумати, як буде жити ця людина, його сім’я та його оточення”, - зазначив депутат.

На запитання С.ТИХОГО, чи вважає В.КОЛЕСНІЧЕНКО, що 2003 рік відрізняється від 2007 року у сфері свободи слова, член Партії регіонів відповів: ”Це - небо і земля. Це - прорив”.

За словами народного депутата від НУ-НС Олеся ДОНІЯ, поверхневість існує як у пресі, так і у владі. Зокрема, сказав він, деякі високопосадовці припускаються помилок у фактажі.

Він зазначив, що є видання, які цілеспрямовано намагаються перекрутити інформацію на свій бік. “Коли журналіст мене кілька разів перепитує і намагається підвести до якоїсь відповіді, то очевидно, що в нього або таке завдання, або це його стиль мислення”, - сказав О.ДОНІЙ.

У свою чергу народний депутат від НУ-НС Кирило КУЛІКОВ зазначив, що в Україні журналістика реально побудована на розподілі країни на два табори. “Нам кожного вечора саджають в ефірі з одного боку клоунів, з іншого боку клоунів, і вони між собою розбираються на якусь тему, після чого вся країна думає, як ці люди взагалі можуть керувати країною”, - сказав він.

Як вважає К.КУЛІКОВ, ЗМІ формують думку, що українці не здатні керувати країною. Він також вважає, що у газетах бракує позитивної інформації. “Якщо почитати заголівки газет, то стає страшно. Преса має виконувати просвітницьку функцію”, - додав депутат.

Член СПУ Євген ФІЛІНДАШ, у свою чергу, сказав, що претензії до ЗМІ можна висувати у тих випадках, коли подається свідома неправда або інформація є перекрученою.