Для доступу до архівів УПА необхідні зміни до законодавства

У Службі безпеки України вважають, що для більш широкого доступу до архівів про діяльність Української повстанської армії необхідно внести зміни до законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час перших громадських слухань у Києві на тему «Українська повстанська армія. Слід в історії», відповідаючи на запитання журналістів, заявив співробітник Галузевого державного архіву СБУ Олександр ІЩУК.

За його словами, архів СБУ містить найбільшу «колекцію» документів з історії ОУН-УПА, зокрема, десятки тисяч кримінальних справ на учасників українського підпілля, матеріали ОУН-УПА, розшукові матеріали органів НКВС, НКДБ, МДБ і КДБ УРСР.

Як повідомив О.ІЩУК, окрім архівів СБУ в Києві, архівні кримінальні справи на учасників повстанських дій зберігаються в обласних управліннях СБУ західних областей. Зокрема, у Тернопільській області їх понад 16 тисяч, у Львівській – понад 20 тисяч, тому нині СБУ проводить систематизацію та опис цих масивів документів із залученням місцевих істориків і науковців.

У свою чергу, виступаючи на громадських слуханнях, т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Ми розпочали серйозний, на наш погляд, важливий проект… У нас є достатньо матеріалів для висвітлення правди щодо подій визвольного руху».

При цьому він запевнив, що «жодної таємниці у питаннях висвітлення правди історичних подій бути не може».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, найближчим часом до кожного обласного центру України буде відряджено співробітника СБУ для надання змоги громадськості ознайомитися з документами, які стосуються визвольного руху в Україні та репресій часів панування тоталітарного режиму.

Разом з тим, присутній на заході радник голови СБУ, кандидат історичних наук Володимир В’ЯТРОВИЧ зауважив, що інформаційна війна проти УПА почалася ще у 40-х роках минулого століття і була важливим доповненням до військових операцій її ворогів.

При цьому В.В’ЯТРОВИЧ наголосив, що німецькі окупанти у своїх листівках-зверненнях до українського населення називали УПА «московським утворенням», а радянська пропаганда, у свою чергу, на весь світ оголошувала вояків УПА «запроданцями Гітлера», «українсько-німецькими буржуазними націоналістами».

Як сказав В.В’ЯТРОВИЧ, результати такої «роботи» в Україні досі даються взнаки, оскільки у тих регіонах, де діяла УПА, населення уже давно визнало повстанців. Натомість, в інших регіонах України до УПА ставляться насторожено, навіть ворожо, додав він.

Говорячи про безпосередньо визвольний рух, В.В’ЯТРОВИЧ зазначив, що загальна чисельність його учасників ще й досі не встановлена. Однак, якщо користуватися існуючими відомостями, які зберігаються в архіві СБУ, то виходить, що протягом найбільш активної фази діяльності УПА (1944-1952 роки) було заарештовано радянськими каральними органами 134 тисячі осіб, розстріляно 153 тисяч, депортовано з України 203 тисяч осіб за підозру у наданні допомоги ОУН-УПА.

Аналізуючи цілі діяльності українського визвольного руху, В.В’ЯТРОВИЧ зауважив, що «першорядним завданням для них був захист населення від репресій з боку окупаційних сил (як німецьких, так і радянських)».

Крім того, як свідчать документальні джерела, другим найважливішим завданням була зміна свідомості українців, їхнє моральне та духовне виховання щодо визнання себе окремою нацією, яка повинна мати свою власну державу, сказав він.

За словами В.В’ЯТРОВИЧА, «безперечно, УПА – це своєрідний феномен у світовій історії». Як сказав радник голови СБУ, боротьба УПА стала основою для розвитку наступних етапів визвольного руху – дисидентського у 60-80 роках, масового національно-демократичного руху кінця 80-х – початку 90-х років, і завершальною подією у цьому процесі стало проголошення незалежності України.

Відповідаючи на одне із запитань, В.В’ЯТРОВИЧ висловив переконання у тому, що «рано чи пізно в Україні радянський режим буде визнано окупаційним, і архівні документи, які стосувалися його діяльності, будуть розсекречені». «Інакше ми нічого не будемо знати, а будемо оберігати таємницю держави, якої не існує», - підкреслив він.