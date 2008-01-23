У пункті пропуску «Дорохуськ» досі стоять 270 вантажівок

У пункті пропуску «Дорохуськ» у Волинській області з українського боку досі стоять 270 вантажних автомобілів і ще 700 - з польського боку.

«За останні півдоби кордон перетнула 221 вантажівка. Наразі черга не зникла, але зменшилась», - повідомила УНІАН головний інспектор зв`язків із громадськістю Ягодинської митниці Світлана ФЕДОНЮК.

Як зазначила С.ФЕДОНЮК, «поляки посилили свої лави працівниками з інших пунктів пропуску, проте це не вплинуло кардинально на ситуацію. Бо кожна ділянка кордону має свою специфіку, ”новенькі” не справляються, працюють повільно, бо їх все одно мало. Відповідно, ми можемо пропустити рівно стільки (автомобілів), скільки поляки візьмуть для оформлення».

Також, сказала С.ФЕДОНЮК з посиланням на польське радіо, не виключено, що польські митники відновлять страйк.

Як повідомлялося, 17 січня громадяни Польщі – водії вантажівок, перекрили рух автотранспорту на під`їздних шляхах до пункту пропуску «Дорохуськ» (польсько-український кордон, зона діяльності Ягодинської митниці), тим самим повністю заблокувавши роботу як польських, так і українських митників і прикордонників.

Пікетувальники вимагають збільшити кількість працівників на автопереході «Дорохуськ».