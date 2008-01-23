В центрі Сімферополя - безстрокой пікет

Сьогодні в Сімферополі кримські татари встановили безстроковий пікет на вул. Ялтинській, вимагаючи виділення землі під будівництво соборної мечеті.

Як передає кореспондент УНІАН, на місці пікету встановлено армійський намет і стенди з гаслами: «Всевишній один! Не гнівіть його! Гриценко, Бабенко, Плакіда, не забувайте Бога. Покайтеся і очистите душі», «Депутати Партії регіонів – припинить ділити жителів Криму на «своїх» і «чужих», «Майбутнє Криму – у взаємоповазі та добросусідстві всіх його жителів!».

Як повідомив журналістам перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ, проблема будівництва соборної мечеті в Сімферополі актуальна вже років 10. «З початку 2000 року мусульмани Криму вказували на ті або інші ділянки міста, просили його про виділення. Були великі дискусії. У 2004 році рішенням Сімферопольської міської сесії нам було вказано ось це місце (вул. Ялтинська, 22 у Сімферополі – УНІАН), де ми сьогодні перебуваємо, і було дано дозвіл на підготовку документів для проекту відведення цієї землі під будівництво. Для того, щоб у законному порядку пройти всю процедуру узгодження, нам знадобилося майже 3 роки. Нарешті, всі документи були узгоджені, і минулого року ми надали їх тепер уже для відведення цієї землі під будівництво мечеті», - повідомив Р.ЧУБАРОВ.

За його словами, впродовж 2007 року депутати Сімферопольської міськради двічі розглядали це питання, відмовивши врешті-решт у виділенні цієї землі, а 10 січня 2008 року без узгодження з муфтіятом, без наявності будь-яких документів, вирішили, що мусульманський храм може бути побудовано на вул. Луговій, 6 у Сімферополі.

У зв`язку з цим кримські татари почали акцію протесту, встановивши пікет на місці передбачуваного будівництва мечеті. «Він (пікет – УНІАН) буде до тих пір, доки ця земля в законом встановленому порядку, на законних підставах, не буде відведена мусульманам Криму. Ми вважаємо, що вона вже відведена, на це є відповідне рішення міськвиконкому - первинне рішення 2004 року. Ми примусимо депутатів Сімферопольської міськради всі свої дії визначати відповідно до закону. Діючий сьогодні закон України свідчить про те, що та земля, яка раніше була узгоджена для підготовки проекту відведення, де було визначено місцерозташування, ця земля має бути відведена для того, для кого вона була узгоджена. Тут буде мусульманський храм», - переконаний Р.ЧУБАРОВ.

За його словами, кримські татари поки що не планують починати будівництво, хоча у них для цього все готове. Будівництво соборної мечеті, яка зможе вміщати 2-2,5 тисячі віруючих, обійдеться приблизно в 7-8 мл. дол. Фінансуватися будівництво буде за рахунок пожертвувань мусульман Криму, а також єдиновірців за межами Криму, юридичних і фізичних осіб.