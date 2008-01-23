Біля Секретаріату Президента України потерпілі від найбільшої будівельної афери «Еліта-Центр» оголосять голодування
16:40, 23 січня 2008Права людини
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4 лютого об 11-00 біля Секретаріату Президента України потерпілі від найбільшої будівельної афери «Еліта-Центр» оголосять голодування. Голодування проводиться з метою добитися уваги влади і втручання в ситуацію, що склалася Президента України (вул. Банкова, 11). Телефони: 599 78 48, 8050 941 05 8 27.
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