У Севастополі пройде ”духовний Нюрнберг марксизму-ленінізму”

Національно-демократична громадськість Севастополя 26 січня проведе конференцію “Духовний Нюрнберг марксизму-ленінізму, як фактор морального очищення і примирення в суспільстві”.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один з ініціаторів конференції, голова Громадського волонтерського руху “Я розмовляю українською” Валерій ГОВГАЛЕНКО. За його словами, учасники конференції планують, зокрема, ухвалити звернення до усіх регіонів України з пропозицією провести у себе подібні конференції, з тим, щоб вони стали прологом до проведення у Києві загальнонаціонального форуму “Духовний Нюрнберг марксизму-ленінізму, як фактор морального очищення і примирення в суспільстві”.

“Не дивлячись на визнання світовою спільнотою злочинного характеру комуністичних режимів, досі не засуджена ідеологія прямої дії, яка призвела до цих злочинів, надала їм системного характеру”, – каже В.ГОВГАЛЕНКО.

Разом з тим, інший представник організаторів конференції, віце-президент громадської організації “Фонд захисту і безпеки ветеранів “Заповіт” і руху “Севастополь без корупції” Василь ЗЕЛЕНЧУК зазначив, що завданням заходу є “не засудження тих стариків, що не з власної вини опинилися під дією тоталітарних ідеологій, і які віддали життя за незалежність України по різні сторони барикад, а засудження ідеологій, які ведуть до громадянських війн, репресій, потурання прав людини”.

“Ми повинні допомогти похилим і молодим розібратися, хто був винним у колишньому протистоянні, і тим самим відкрити шлях до взаємного визнання помилок і взаємного пробачення і примирення в суспільстві”, – каже В.ЗЕЛЕНЧУК.

Довідка УНІАН. 24 січня 2006 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію “Про необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів” і звернулась із закликом до країн світу розпочати таку роботу. Резолюція вперше визначила загальну кількість жертв цієї ідеології – близько 90 млн. осіб.