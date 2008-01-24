Суддю на Рівненщині піймали ”на гарячому”

Прокуратура Рівненщини закінчила розслідування у кримінальній справі, порушеній у вересні 2007 року щодо судді Березнівського районного суду за фактом одержання нею хабара (стаття 368 частина 2 Кримінального кодексу України). Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської обласної прокуратури.

Як вже повідомляв УНІАН, спільною слідчо-оперативною групою працівників прокуратури Рівненської області та Управління СБУ в області суддю було затримано “на гарячому” під час отримання хабара за винесення вироку у кримінальній справі, який не відповідав тяжкості скоєного злочину. Слідство доводить, що суддя отримала хабара за звільнення підсудного від відбування покарання з випробувальним терміном. Крім того, в ході досудового слідства було виявлено ще два епізоди злочинної діяльності судді, а саме – отримання хабарів від мешканців району у вигляді грошових коштів.

Як повідомили в облпрокуратурі, на даний час судді пред’явлено обвинувачення у вчиненні вказаних злочинів.