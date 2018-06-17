Право на справедливий суд - не для Тимошенко

Вчора під час брифінгу прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила, що на засіданні Кабміну прийняли спеціальну постанову, яка дає свободу і право на базі Конституції України не виконувати завідомо злочинні рішення і завідомо злочинні накази. При цьому завідому злочинність визначатиме кожен держслужбовець самостійно.

Тимошенко аргументує це наявними фактами зловживань. При цьому вона надала інші рецепти як боротися із такими зловживаннями з боку суддів, котрі, можливо, і є ефективними. Проте публічно закликати не виконувати рішення судів Тимошенко не має права.

Виконання рішень судів є фундаментом права на справедливий суд, без якого саме право стає фікцією – повторює Європейський суд з прав людини у кожному другому рішенні проти України.

У цій ситуації, одна з вищих посадових осіб прямо закликає не виконувати рішення судів. Правда, каже, що тільки незаконних. Проте хто буде вирішувати, що вони завідомо незаконні? Чи не видається, що такі рішення судів спочатку мають бути скасовані вищестоящими судами і лише тоді не виконуватися. Тепер же чиновник отримає право вирішувати яке рішення законне, а яке ні, що є прямим приниженням судової гілки влади та є посяганням на її незалежність.

Наводимо увесь уривок з брифінгу прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо цього питання:

„Ще хотіла б повідомити вам про рішення, яке прийнято сьогодні на засіданні уряду. Це рішення стосується впорядкування ситуації щодо виконання завідомо неправосудних, а іноді злочинних рішень суду. Це дуже серйозний напрямок, який в Україні набув вже практично національного лиха.

Я хочу вам буквально процитувати деякі рішення суду. Наприклад, суддя Ужгородського міського суду пан Андрійцьо вирішив, що окремому громадянину він дає право і дає (цитую): „Звільнення від сплати податків, зборів і мита, всіх видів земельного податку шляхом заборони державним органам, - перераховуються всі державні органи, - та іншим особам вимагати сплати всіх видів податків і зборів від імені держави, мита, інших платежів по операціях ввозу, пересилання та вивозу товарів на митну територію та з митної території”. Ви уявляєте таке рішення суду, яке дає пану Вощенку такі бездоганні права? Потім пан Вощенко стає осередком руху всіх товарів через кордон як за межі України, так і в межі України. Я наводжу вам тільки декілька прикладів. Таких рішень в Україні сотні. Це так, щоб просто не перебільшити.

Наступне. Цитую: “Рішення судді...” (це в Харкові у нас таке відбувається, суддя Коршенко). Цитую: “...зобов’язати енергетичну регіональну митницю здійснювати митне оформлення нафти та нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон на адресу дочірнього підприємства “Топазія” без сплати податку на додану вартість, акцизного збору, ввізного мита та без подання платіжного доручення на загальну суму всіх установлених законодавством податків і зборів, а також всіх дочірніх підприємств, утворених таким підприємством “Топазія”. Розумієте, про що пише суддя.

Наступне – це у нас Автозаводський районний суд міста Кременчука, суддя тут також є, тільки прізвище своє навіть не написав, тільки печатку поставив. „Застосувати до українсько-польського спільного підприємства з обмеженою відповідальністю “Тайстра” та створюваних ним дочірніх підприємств протягом...” (вставляється термін) “...10 років з дня вимоги державні гарантії захисту іноземних інвестицій ...позбавити від всіх податків, зборів...”, все тут перераховується повністю. На 10 років встановлюється.

Шановні друзі, я не буду займати далі ваш час, у мене таких рішень дуже багато, коли суди практично пишуть закони, які суперечать Конституції, здоровому глузду, які практично є дахом для кримінальних дій. Рішення, безумовно, на погляд експертів, є завідомо неправосудними, просто “кришують” весь незаконний, без оподаткування, рух товарів, послуг і т.д., як через кордони, так і в межах України.

Ми сьогодні для того, щоб захистити наші митниці, щоб захистити наші податкові адміністрації, інші органи, які зобов’язані брати податки, прийняли спеціальну постанову, яка дає свободу і право на базі Конституції України не виконувати завідомо злочинні рішення і завідомо злочинні накази. Ви знаєте, що таке положення у нас в Конституції є. І я думаю, що ми захистили зараз таких людей, тому що метастази корупції в Україні настільки глибокі, що коли, наприклад, митник або податківець починає, все ж таки, правильно брати податки або мита з таких “опільгованих” певними суддями, навіть не судами, а певними суддями, господарюючих суб’єктів, то проти митників і податківців порушуються кримінальні справи, і люди навіть потрапляють за грати, настільки у нас сьогодні створене потужне злочинне угрупування між деякими представниками влади, деякими суддями, і практично господарюючими суб’єктами, які порушують закони.

І те, що у нас сьогодні бюджет пустий, те, що немає сьогодні можливості платити нормальну пенсію, нормальну заробітну плату (17 років ніхто не платив нормальну пенсію і заробітну плату). Тільки тому, що у нас практично на кожному кроці існують певні злочинні угрупування.

Сьогодні на засіданні Уряду ми прийняли також рішення, що всі ці неправосудні рішення будуть з усієї країни збиратися, передаватися до Мін’юсту. В Міністерстві юстиції ми через парламент будемо започатковувати, по-перше, звільнення таких суддів з посад, а по-друге, ми будемо звертатися до Генеральної прокуратури. І я задоволена тим, що сьогодні заступник Генерального прокурора Тетяна Корнякова абсолютно погодилась з тим, що проти таких суддів мусить бути порушена кримінальна справа.

Я також буду звертатися до Голови Верховного Суду, щоб була розглянута така ситуація, в тому числі на пленумі Верховного Суду, і щоб якось всі ці випадки таких жахливих речей були просто узагальнені, і щоб по ним був зроблений також висновок пленуму Верховного Суду.

Якщо у нас є держава, якщо у нас є правосуддя, і взагалі, є країна, то такі судді мусять понести досить серйозне покарання і ці люди мусять бути названі в суспільстві.”

Володимир Яворський, УГСПЛ