Скачування фільмів і музики з інтернету в Німеччині оголошено злочином

Скачування кінофільмів, програмного забезпечення та музики з інтернету оголошено в ФРН кримінальним злочином. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на федеральну асоціацію інформаційної економіки, телекомунікацій та нових засобів комунікації Німеччини.

Переслідуватися буде й зламування захисту для копіювання легально придбаних дисків з метою виготовлення копій.

Коментуючи прийняті поправки до німецького законодавства про авторське право, асоціація рекомендує співвітчизникам не приймати безкоштовних пропозицій щодо скачування зі світового павутиння аудіо- та відеоматеріалів.

Водночас не забороняється виготовляти копії придбаних у легальній торговій мережі дисків особисто для себе або для друзів кількістю не більше 7 штук. При цьому заборонено копіювання зі зломом захисту. Така копія вважається «піратською», і за її виготовлення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

ПРАЙМ-ТАСС