Перше засідання конституційної ради може відбутися у середині лютого

Перше засідання Національної конституційної ради може відбутися у середині лютого.

Про це повідомила в інтерв’ю журналістам заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному суді Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, на останній зустрічі Президента України з лідерами політичних сил, що представлені в парламенті, представники Партії регіонів пообіцяли найближчим часом подати свої кандидатури до складу Національної конституційної ради.

За її словами, «на теперішній час ці кандидатури не подані, але ми сподіваємось, що домовленості, які відбулися в рамках зустрічі, будуть дотримані».

Вона підкреслила, що також досягнута домовленість, що кількість кандидатур від кожної політичної сили, яка представлена у парламенті, «не буде більшою восьми і для всіх політичних партій будуть рівні умови».

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом утворив Національну конституційну раду.

Згідно з документом, на Національну конституційну раду покладено підготовку концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

Національну конституційну раду очолює Президент України.

Президент запропонував політичним силам, які мають депутатські фракції у Верховній Раді України, іншим політичним партіям, Верховній Раді АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Національній академії наук України, всеукраїнським правозахисним громадським організаціям внести до 15 січня 2008 року пропозиції щодо кандидатур до складу Національної конституційної ради.