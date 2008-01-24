Європарламентарі запепокоїлися зниженням народжуваності

Комітет з питань зайнятості та соціальних справ Європарламенту закликає до сприяння зростанню народжуваності в Європейському Союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Франсуази КАСТЕКС (група соціалістичних партій) щодо демографічних змін, схваленому на засіданні комітету 23 січня.

У проекті доповіді відзначається, що середній рівень народжуваності в ЄС є “ненормально низьким”. У зв’язку з чим депутати пропонують здійснити низку заходів, спрямованих як на підвищення народжуваності так і на продовження робочої діяльності громадян перед пенсійного віку.

Депутати, зокрема, закликали країни-члени до зменшення раннього виходу на пенсію громадянами ЄС шляхом реформи системи працевлаштування для робітників похилого віку. При цьому депутати висловилися за запровадження спеціальних податкових та соціальних заохочень для громадян, які добровільно продовжують працювати після досягнення ними 65-річного віку.

В проекті доповіді міститься заклик до країн-членів надавати “пенсійні бонуси” для матерів і припинити практику, коли переривання роботи для народження дитини приводить до зменшення пенсій при їх нарахуванні.

Депутати висловили занепокоєння зростання безплідності, яка на сьогодні вражає близько 15% родин. У зв’язку з чим вони закликали країни-члени забезпечити доступ до лікування від безпліддя та до покриття видатків на таке лікування за рахунок системи соціальної безпеки.

Депутати також висловилися за полегшення та прискорення процедури усиновлення дітей для громадян, що страждають на безпліддя.

В документі депутати також заявили про необхідність сформувати чіткий та зрозумілий європейській підхід до міграції, розробити дієві механізми інтеграції мігрантів в європейське суспільство і посилити боротьбу з роботодавцями, що використовують працю нелегальних мігрантів.