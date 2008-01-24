Заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента у КСУ Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що в Україні може бути запроваджено інститут конституційної скарги громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СТАВНІЙЧУК сказала в інтерв’ю журналістам.

За її словами, під час розробки змін до Конституції України може бути запроваджена така норма. Вона зазначила, що “є така пропозиція - запровадження інституту конституційної скарги як однієї з форм безпосередньої демократії в Україні”.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що на сьогодні “є спільне бачення цих питань і у Президента України, і у голови Верховної Ради, і в цьому питанні є підтримка Конституційного суду”. Вона висловила сподівання, що “громадяни отримають право на конституційну скаргу до Конституційного суду України”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи потрібна буде для цього окрема інституція при Конституційному суді М.СТАВНІЙЧУК відповіла: “Я думаю навряд чи”.