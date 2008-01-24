Прес-конференція, присвячена рішенню Кабінету Міністрів України про зобов’язання Держаної податкової адміністрації, Держмитниці та інших державних органів щодо вжиття заходів з оскарження рішень судів

Сьогодні о 15.00 в Міністерстві юстиції (пров. Рильський, 10) відбудеться прес-конференція заступника міністра юстиції Інни ЄМЕЛЬЯНОВОЇ, присвячена рішенню Кабінету Міністрів України про зобов’язання Держаної податкової адміністрації, Держмитниці та інших державних органів щодо вжиття заходів з оскарження рішень судів, які завдають шкоду державним інтересам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

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