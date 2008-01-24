Влада повинна тісніше співпрацювати з благодійниками

Провідні філантропи світу наголошують на необхідності більш тісної співпраці урядів з благодійниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час Давоського круглого столу з проблем добродійності.

Голова однойменного фонду Віктор ПІНЧУК наголосив, що круглий стіл є свого роду міжнародним майстер-класом для нових благодійників.

Відомий філантроп Джордж СОРОС наголосив, що благодійники повинні або бути представлені в уряді, або мати з ним партнерські відносини. Він підкреслив, що в деяких країнах це дається дуже важко, особливо на пострадянському просторі, де його не рідко звинувачують у тому, що він допомагав кольоровим революціям.

Він розповів про свою зустріч з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, який, за словами Дж.СОРОСА, буквально допитував його про роль в таких революціях, але, врешті-решт, дозволив фонду Дж.Сороса працювати в країні.

Фонд не працює сьогодні в Білорусі та Узбекистані.

Також Дж.СОРОС зауважив, що він прийняв рішення піти з Росії. «Я побачив, що там лідерів почали вішати на стіни, і вирішив піти сам, поки не сталося лиха», - сказав він.

В свою чергу, фінансовий директор компанії Goldman Sachs, який спільно з колишнім Президентом США Біллом КЛІНТОНОМ займається благодійністю, підкреслив, що його організація взагалі не починає діяти без підтримки уряду, або без запрошення керівництва країни.

Голова фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО наголосила, що в Україні сьогодні активно розвивається благодійництво, і найбільшою роллю держави має бути те, щоб забезпечити умови для їх роботи. Вона підкреслила, що в Україні сьогодні працюють такі благодійники як В.ПІНЧУК, Ринат АХМЕТОВ, Фонд Віталія Кличка та багато інших. «Ми працюємо разом, щоб покращити ситуацію», - сказала К.ЮЩЕНКО.