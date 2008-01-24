Карпачова виступає за створення держоргану для запобігання тортурам

Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА виступає за створення в Україні держоргану з спеціальним статусом, який стане “національним механізмом запобігання тортурам у місцях позбавлення волі”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі омбудсмана, таку думку вона висловила під час проведення Паризького Міжнародного форуму щодо створення національного механізму запобігання тортурам.

В прес-службі нагадали, що створення національного контрольного механізму передбачене Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Верховна Рада України за ініціативою Уповноваженого з прав людини та підтримки Президента України ратифікувала відповідний протокол 21 липня 2006 року, проте питання Національного механізму (державного органу зі спеціальним статусом) перебуває на стадії дискусії.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, зазначений механізм незалежно від обраної моделі має відповідати ряду вимог. Зокрема, необхідно створити державний орган зі спеціальним статусом як національний механізм щодо запобігання і протидії тортурам та прийняти відповідний закон. Крім того, наголосила український омбудсман, цей орган повинен мати незалежність від інших державних органів, що гарантує, зокрема, процедура призначення його керівника; виділення фінансування для персоналу і здійснення ним своїх функцій. “Повноваження мають бути достатніми для безперешкодного здійснення “візитів без попередження” в будь-які місця позбавлення волі”, - сказала Н.КАРПЧОВА. Крім того, на її думку, національний контрольний механізм має тісно співпрацювати з Європейським комітетом з запобігання тортурам (СРТ), Комітетом ООН проти тортур, омбудсманом, а також неурядовими організаціями.

В свою чергу Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ наголосив, що дискусія на форумі є надзвичайно корисною і, без сумніву, сприятиме створенню у державах–членах Ради Європи ефективного Національного механізму з контролю за дотриманням прав людини у місцях позбавлення волі. Т. ХАММАРБЕРГ прийняв запрошення Н.КАРПАЧОВОЇ взяти участь у Міжнародній конференції “Сучасні виклики правам і свободам людини”, яка відбудеться у квітні 2008 року в м. Києві з нагоди 60-ї річниці Загальної декларації прав людини та 10-ї річниці створення інституту омбудсмана України.