Юристи розкритикували Тимошенко

У правовій державі було б неможливим ухвалення урядом постанови, що дозволяє держструктурам не виконувати “свідомо злочинні” рішення судів.

Так адвокат, партнер юридичної фірми «Ільяшев і Партнери» Максим КОПЕЙЧИКОВ прокоментував УНІАН вчорашню постанову Кабміну, згідно з якою органам фінансового контролю дозволяється не виконувати «свідомо злочинні», за словами прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, судові рішення.

За словами М.КОПЕЙЧИКОВА, необхідно розуміти - встановити, що рішення є «свідомо злочинним», практично неможливо. По суті, для цього суддя сам повинен визнати, що при винесенні рішення мав намір порушити закон.

Коментуючи тезу керівництва уряду про те, що постанова базується на Конституції, юрист зазначив, що ст. 60 Конституції України передбачає, що ніхто не зобов`язаний виконувати свідомо злочинні накази або розпорядження. Ст. 124 Конституції України зобов`язує до виконання винесених судами рішень, проте в ній не йдеться про «накази» або «розпорядження».

Таким чином, «рішення», «наказ» і «розпорядження» - це очевидно не одне і те ж саме, підкреслив юрист.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО за підсумками засідання Кабміну повідомила, що для захисту органів, які здійснюють фінансовий контроль (зокрема, митниць і податкових), Кабмін прийняв “спеціальну постанову, яка дає свободу і право на базі Конституції України не виконувати свідомо злочинні рішення судів».

Прем`єр мотивувала ухвалення такої постанови тим, що на сьогодні діє «потужне злочинне угруповання» між деякими представниками влади, суддями і суб`єктами господарювання, які порушують закон. Внаслідок чого рішеннями певних судів «кришується весь незаконний рух товарів і послуг», що негативно відбивається на поповненні бюджету.

За її словами, Кабмін має намір провести збір відповідних неправомірних рішень судів і передавати їх у Міністерство юстиції.

У свою чергу, міністр юстиції Микола ОНІЩУК зазначив, що постанова Кабінету міністрів зобов`язує органи, які здійснюють фінансовий контроль, керуватися виключно нормами закону з погляду прямого застосування відповідних норм, і негайно звертатися до апеляційних судів для оскарження свідомо неправосудних рішень.

М.ОНІЩУК підкреслив, що відповідною постановою Кабінет міністрів забезпечив ефективний захист інтересів держави. Він запевнив, що, приймаючи відповідну постанову, уряд у жодному разі не надавав собі права самостійно визначати, наскільки рішення суду є правовим.

Станом на 13.00 24 січня ц.р. текст постанови поки що не оприлюднений.