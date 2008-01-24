В СБУ і МВС - витік інформації

Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ігор ШАРОВ звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням доручити Генеральній прокуратурі України та іншим органам державної влади вжити заходів щодо запобігання випадків несанкціонованого поширення приватної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, в листі на ім’я глави держави від імені комітету парламенту міститься прохання доручити відповідним структурам розібратися у ситуації стосовно порушення прав громадян та здійснити заходи щодо недопущення порушення права громадян на недоторканність приватної інформації та на заборону її поширення без дозволу конкретної фізичної особи.

“Не для кого не таємниця, що сьогодні будь-хто на офіційних та стихійних ринках (найяскравіший приклад - київський ринок “Петрівка”) може “спокійно” придбати диски, на яких розміщені бази даних фізичних осіб” - зазначено в листі. В ньому йдеться про те, що “переважна більшість конфіденційної інформації, яка міститься на таких носіях, збирається і належить державним інституціям різного рівня і за законом повинна ними не тільки зберігатися, а й охоронятися”.

В листі зазначено, що серед цієї інформації “можна знайти дані Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Центру державного земельного кадастру, Державної податкової адміністрації, списки виборців, та навіть дані Служби безпеки України”.