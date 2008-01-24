Прес-конференція на тему: “ Правові аспекти справи про екстрадицію російського біженця Михайла Гангана”

25 січня о 13:30 прес-конференція на тему: “ Правові аспекти справи про екстрадицію російського біженця Михайла Гангана.” Учасники: журналіст Володимир Бойко, правозахисник Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман, Михайло Ганган, адвокат Тетяна Монтян (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-063-220-80-55, 8-050-327-18-02. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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