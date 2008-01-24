28 січня - 10-30 - Круглий стіл на тему: “Українське суспільство та пам`ять про Голокост: освітній аспект”, який відбудеться за ініціативи Представництва ООН, Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України та Українського центру вивчення історії Голокосту. Запрошені: Координатор системи ООН в Україні Френсіс О’Доннелл, міністр освіти та науки України Іван Вакарчук, заст..міністра закордонних справ України Андрій Веселовський, посол Держави Ізраїль в Україні Зіна Калай-Клайтман та ін. (Дипломатична Академія при МЗС України, вул. Велика Житомирська 2). Реєстрація журналістів з 10-00. Потрібна акредитація. Телефони: 253-93-63, 285-90-30 до 10-00 28 січня.