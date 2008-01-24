Круглий стіл на тему:” Громадянин і влада: патерналістські та авторитарні настрої в Україні”

28 січня - 12-00 - Круглий стіл на тему:” Громадянин і влада: патерналістські та авторитарні настрої в Україні". Учасники: Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень "Софія"; Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"; Ірина Бекешкіна, науковий керівник Фонду "Демократичні ініціативи"; Олександр Вишняк, директор компанії "Юкрейніан соціолоджі сервіс"; Віктор Небоженко, директор Соціологічної служби "Український барометр"; Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна та ін. ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, другий поверх). Телефони: 499-20-47, 8(067)330-43-95.

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