Засідання Українського клубу на тему: “Міліція з народом? Роль і місце МВС у системі виконавчої влади України”

28 січня 15-00 - Відбудеться засідання Українського клубу на тему: “Міліція з народом? Роль і місце МВС у системі виконавчої влади України". Доповідає Володимир Мороз. Організатори : Київський інститут проблем управління імені Горшеніна, товариство “УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ”, Центр політичної реклами, ГО ”Центр ”Свобода слова”, Центр національного відродження ім. С.Бандери, Всеукраїнська творча спілка “Літературний форум” (вул. Ярославів вал, 9). Реєстрація учасників: 111k@ukr.net. Телефон: 2374440, e-mail: info@litforum.org

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