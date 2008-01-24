Україна - третя за кількістю скарг до Європейського суду

Кількість скарг, що надходять до Європейського суду з прав людини, постійно зростає. Як повідомив у середу голова суду Жан-Поль Коста, минулого року було зареєстровано 41 700 нових скарг – на 2 300 більше, аніж минулого року, повідомляє Німецька Хвиля. Таким чином, каже Коста, загальна кількість позивань у Європейському суді зросла на 19 відсотків. Він висловив жаль з приводу того, що Росія блокує реформу, яка б поліпшила та пришвидшила роботу суду. Російська Федерація посідає перше місце за загальною кількістю поданих скарг. На другому місці – Туреччина. Найчастіше скарги стосуються порушення Європейської конвенції прав людини. У цьому Туреччина випередила Росію. Україна за скаргами через порушення конвенції посідає третє місце.

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