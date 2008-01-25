Буш вимагає зробити безстроковим закон про стеження за іноземцями

Президент Джордж Буш напередодні знову зажадав від конгресу США зробити безстроковим закон, що полегшує стеження за іноземцями, які підозрються у тероризмі і перебувають на території інших країн.

У поширеній Білим домом заяві голова адміністрації підкреслив, що термін дії тимчасового Закону про захист Америки закінчується 1 лютого, передає Прайм-ТАСС. "Залишилося всього 8 днів, - відзначив Дж.Буш. - Проте загроза з боку "Аль-Каїди" не зникне через 8 днів... Дії Конгресу або його бездіяльність з цього важливого питання безпосередньо відіб`ються на наших можливостях по забезпеченню безпеки американців".