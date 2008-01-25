Одеські прикордонники не пустили в Україну 16 в`єтнамців

Військовослужбовці Одеського загону Державної прикордонної служби України не пустили в країну 16 в`єтнамців - членів екіпажу морського судна «Ловлі Фалкон». Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону.

Згідно з документами, теплохід під прапором Монголії, яка не має виходу до моря, прибув з Греції. Втім, під час перевірки особистих документів з`ясувалося, що у членів екіпажу відсутні паспорти професійних моряків.

Виходячи з цього, військовослужбовці Держприкордонслужби припускають, що прибулі на теплоході «Ловлі Фалкон» в`єтнамці – це нелегальні мігранти, які намагалися видати себе за екіпаж корабля.