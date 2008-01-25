Один з членів Громадської ради при МВС склав свої повноваження

Один з членів Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини Олег ГАЛЕНКО склав свої повноваження на знак протесту проти інциденту, що стався 18 січня між міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Відповідну заяву О.ГАЛЕНКО зробив сьогодні на засіданні ради.

«Я виходжу із складу ради на знак протесту за вашу бійку з громадянином Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Розцінюю цю провокацію як підрив іміджу України, іміджу Президента України», - сказав він, додавши при цьому, що, на його думку, своїм вчинком Ю.ЛУЦЕНКО «кинув виклик суспільству».

У свою чергу, на початку промови один із членів ради, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА, спробував вибачитися за цей вчинок свого колеги, на що Ю.ЛУЦЕНКЕО відповів: «Я міністр внутрішніх справ, але, крім того, я ще й людина. Я виконую обов’язки міністра внутрішніх справ і при цьому маю неприязні стосунки з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Це моя особиста справа. І плутати її з службовою не варто Ця проблема буде розв’язана не сьогодні, і не в цьому приміщенні».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ще під час засідання мер звинуватив його у вимаганні землі нібито для працівників міліції і погрозах заарештувати сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, якщо землю не буде виділено. Міністр внутрішніх справ заявив, що це відверта брехня, і що після завершення РНБО, коли Президент України пішов, він заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що той “брехун і просто падлюка, і так нормальні люди не роблять”. “Після цього, - сказав міністр, - пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підступно вдарив мене по коліну”. У відповідь, за словами міністра, він дав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ляпаса – “чоловічого, відкритого”.

Разом з тим мер Києва заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО вдарив його кулаком в обличчя і в пах.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників. Про результати цієї перевірки і відповідне реагування Президент просить повідомити його впродовж тижня.