ООН навчатиме українських суддів дотримуватись прав людини

ООН готове запровадити системне навчання для українських суддів щодо застосування у національному судочинстві положень європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, на цьому наголосив постійний координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ під час зустрічі з Міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ у Києві.

Ф.О’ДОННЕЛЛ зазначив, що навчання суддів може відбуватися на базі тренінгового центру, який ООН планує відкрити в Україні, або в рамках програми розвитку ООН «Ініціатива зі справедливого правосуддя».

На думку координатор системи ООН в Україні, вивчення роботи національних інституцій, які займаються в Україні підготовкою суддів, свідчить, що на сьогодні навчання суддів застосуванню Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод не носить системного характеру. Такий висновок, за словами Ф.О’ДОННЕЛЛА, зробили експерти ООН, вивчивши, зокрема, роботу Державної судової адміністрації, Академії суддів, Академії прокуратури, а також Верховного суду України.