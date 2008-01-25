Суд заборонив діяльність громадської організації ”Донецька республіка”

10:50, 25 січня 2008
Права людини
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ГО виступає за незалежність Донбасу

Апеляційний суд Донецької області на засіданні 24 січня затвердив рішення Донецького окружного адміністративного суду від 6 листопада 2007 року про примусовий розпуск Донецької обласної громадської організації ”Донецька республіка”.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням суду, організацію розпущено ”за порушення законодавства про об`єднання громадян і проведення діяльності, яка спрямована на порушення територіальної цілісності держави”.

*** Громадська організація «Донецька республіка» виступає за федералізацію України і референдум про економічну незалежність Донбасу.

У квітні 2007 року активісти «Донецької республіки» встановили на Майдані Незалежності в Києві свої прапори з чорною, синьою і червоною горизонтальними смугами і гербом Російської Федерації - двоглавим орлом.

 

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