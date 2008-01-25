Зимова студентська школа по правах людини/правах студентів

Молодіжний Правозахисний Рух – Україна, ВМГО «Дебатна Академія» та Студентська Рада Києва запрошують на Зимову студентську школу по правах людини/правах студентів (м. Київ, 4-5 лютого 2008 року)

Зимова Студентська Школа – це дводенний інтерактивний семінар, присвячений правам людини/правам студентів, їх значенню у сучасному світі, існуючим механізмам захисту та діям на захист суспільних інтересів.

До участі запрошуються студенти київських вищих навчальних закладів – активісти органів студентського самоврядування, а також усі ті, кому цікаво не тільки дізнатися більше про права студентства, але й застосовувати отримані знання у практичній діяльності.

Для учасників, які пройшли конкурсний відбір, навчання у школі безкоштовне. Організатори беруть на себе витрати, пов’язані із харчуванням (обід та перерви на каву) та забезпечують роздатковими матеріали.

Робочі мови школи – російська та українська.

Тренерська група

Євгенія Малих – координатор Студентської Ради Києва.

Олександра Матвійчук – координатор МПР-Україна, Київ, Президент ВМГО «Дебатна Академія».

Андрій Юров – Почесний Президент Молодіжного Правозахисного Руху, тренер Ради Європи, консультант Московської Гельсінської Групи – Росія, Вороніж/ Москва.

Дмитро Макаров – ініціатор створення OD-group, експерт Московської Гельсінської Групи, член Координаційної Ради Молодіжного Правозахисного Руху – Росія, Москва.

Михайло Лебідь – головний редактор «Неофіційної газети» (інтернет-газета для студентів столиці).

Для участі в школі необхідно заповнити Анкету учасника та надіслати її за вказаною адресою із темою «Зимова Студентська Школа».

Заявки приймаються до 1 лютого 2008 року за електронною адресою:

inthrschool@hrworld.ru