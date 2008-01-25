Прокуратура порушила кримінальну справу проти Луценка

Прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА за навмисне нанесення ним легких тілесних ушкоджень меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.

За інформацією прес-служби, справу порушено за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я або незначну втрату працездатності – карається громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або виправними роботами на термін до одного року, або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі строком до двох років).

Як пояснюється на сайті прокуратри Києва, кримінальна справа, передбачена зазначеною статтею, є справою приватного обвинувачення, однак, зважаючи на те, що цей злочин має особливе громадське значення, справу, відповідно до ч. 3 ст. 27 Кримінально-процесуального кодексу України, порушено органами прокуратури.

”Беручи до уваги, що дана кримінальна справа стосується службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, згідно з вимогами ст. 112 КПК України проведення досудового слідства доручено слідчому слідчого відділу прокуратури столиці”, повідомляє прес-служба прокуратури Києва

Президента України Віктора ЮЩЕНКА, відповідно до його доручення, Генеральною прокуратурою України поінформовано щодо результатів проведеної перевірки та прийнятого рішення.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників. Про результати цієї перевірки і відповідне реагування Президент просив повідомити йому впродовж тижня.