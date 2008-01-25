Донецькі лікарі рятують трьох в`язнів, які намагалися накласти на себе руки

У Донецькій колонії №124 надають медичну допомогу трьом ув`язненим, які напередодні ввечері намагалися здійснити акт суїциду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Сергій САЛОВ.

За його словами, сьогодні вранці на території лікарні колонії №124 він зустрівся з ув`язненими за їхнім проханням і з`ясував, що близько 17-ї години 24 січня троє ув`язнених дійсно здійснили спробу самогубства.

Ув`язнені стверджують, що пішли на такий крок ”на знак протесту проти жорстоких умов утримання”.

Адвокат уточнив, що одного з ув`язнених прооперували, у іншого ”дотепер в черевній порожнині стирчить металевий штир”.

”На обличчі та тілі ув`язненого видно явні сліди побоїв”, – сказав С.САЛОВ.

Він також повідомив, що ув`язнені передали йому заяву, в якій йдеться про нелюдяні умови утримання в колонії, тортурах і побитті ув’язнених, відсутності гігієни і нормального медичного обслуговування.