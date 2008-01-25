Генсек ООН закликає донести уроки Голокосту до прийдешніх поколінь

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй ПАН Гі Мун закликав донести уроки Голокосту до нинішнього і прийдешніх поколінь.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це йдеться в посланні Генсека до Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту.

ПАН Гі Мун висловив солідарність з жертвами цієї трагедії, що залишилися в живих, і сім`ями загиблих від рук нацистів. Він закликав зберегти уроки Голокосту в пам`яті нинішнього і прийдешніх поколінь, щоб запобігти актам геноциду в майбутньому.

«Тим, хто стверджує, що Голокосту не було або він був перебільшений, ми відповідаємо підтвердженням нашої рішучості шанувати пам`ять всіх ні в чому не винних чоловіків, жінок і дітей, які загинули від рук нацистів та їхніх прибічників. Ми тужимо про третину єврейського народу, а також про представників інших меншин, які стали жертвами планомірного геноциду», - говориться в посланні.

У документі зазначається, що недостатньо лише пам`ятати про загиблих. ПАН Гі Мун закликав виховувати дітей і молодь у дусі пошани до різноманіття до того, як нетерпимість пустить своє коріння в їхніх душах, а також навчити їх бути пильними, щоб не допустити подібної трагедії в майбутньому.

«Нинішній рік дає нам особливу можливість для цього, оскільки в 2008 році ми відзначаємо шістдесяту річницю Спільної декларації прав людини. Впродовж цього ювілейного року ООН прагнутиме донести концепцію «гідності і справедливості для всіх» до людей у всіх куточках світу», - наголосив Генеральний секретар.

Він зазначив, що мета цієї кампанії полягає в тому, щоб нагадати, що в світі, який ще пам’ятає жахи Голокосту, Загальна декларація стала першим міжнародним документом, де було закріплено принцип, який сприймається сьогодні як очевидний: гідність і рівність властиві всім людям.

Як повідомлялося, в січні 2005 року держави - члени ООН провели спеціальну сесію Генеральної Асамблеї ООН, присвячену 60-річчю визволення нацистських концтаборів. На ній була прийнята резолюція про оголошення 27 січня Міжнародним днем пам`яті жертв Голокосту.

27 січня 1945 року війська Радянської Армії звільнили перший і найбільший з гітлерівських концтаборів Аушвіц (Освенцим), розташований в 70 кілометрах від Кракова. У фашистських таборах було знищено 6 млн. євреїв і 1 млн. людей інших національностей.