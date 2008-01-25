Торік на Буковині залишилися нерозкритими понад тисяча злочинів

Торік на Буковині залишилися нерозкритими понад 1 тис. злочинів, половина з яких – тяжкі та особливо тяжкі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії Чернівецької обласної прокуратури повідомив прокурор області Михайло КОСЮТА.

За його словами, станом на 1 січня нерозкритими вважаються 12 тисяч злочинів, скоєних у минулі роки.

Прокурор області також повідомив, що в минулому році після перевірок прокуратури на Буковині було скасовано 375 постанов про відмову у порушенні кримінальних справ. 147 цих справ уже скеровано до суду.

«Тобто, 147 злочинів просто приховали», – констатував М.КОСЮТА.

М.КОСЮТА незадовільно оцінив якість ведення правоохоронцями досудового слідства. За його словами, деякі працівники, «аби дати гарні показники, порушують кримінальні справи за малозначними фактами». На думку прокурора області, наслідком цього є те, що з метою покращання службових показників з кожним роком на Буковині зростає кількість прихованих злочинів, за якими не порушуються кримінальні справи.

Окрім того, прокурор звернув увагу на те, що 2007 року за наслідками прокурорських перевірок порушено 13 кримінальних справ щодо зловживань посадовим становищем. Зокрема, 8 справ порушено проти працівників міліції, 4 – проти митників, одну – проти податківця. 10 із цих справ уже скеровано до суду.

Разом з тим М.КОСЮТА відзначив позитиви у роботі правоохоронців Буковини. Зокрема, зменшення торік на 4,5% рівня злочинності по лінії карного розшуку, розкриття 12 організованих злочинних угрупувань, 7 з яких діяли у сфері економіки.

Водночас прокурор зауважив, що торік в області збільшилася кількість умисних тілесних ушкоджень, ДТП зі смертельними наслідками, злочинів за участю неповнолітніх, рецидивістів, групових і скоєних у стані алкогольного сп’яніння, пов’язаних із наркотиками.

Голова Чернівецької ОДА Володимир КУЛІШ, який також взяв участь у колегії обласної прокуратури, зазначив, що правоохоронці Буковини стали працювати краще, і тому «схеми зловживань і правопорушень дедалі набирають більшої гнучкості». У зв’язку з цим голова ОДА вимагає від прокуратури посилити свою координуючу роль, а від правоохоронців – вживати більш ефективних методів протидії злочинності.

Губернатор Буковини також заявив, що на виконання рішень РНБО України, правоохоронним органам варто звернути увагу на незаконне вилучення й надання земельних ділянок лісового фонду, безпідставне погодження таких рішень Держкомлісгоспом і органами місцевого самоврядування з перевищенням своїх повноважень. Крім того, В.КУЛІШ наголосив, що ще не дали очікуваних результатів заходи, спрямовані на збереження природного екологічного балансу, а належний контроль за процесами ціноутворення на продукти першої необхідності, особливо хлібобулочні вироби, взагалі відсутній.