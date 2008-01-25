Громадськість Сімферополя заявляє про дискримінацію релігійних громад

Представники громадськості Сімферополя висловлюють стурбованість дискримінаційними діями міської влади стосовно мусульманської та інших релігійних громад міста.

Про це йдеться у зверненні на ім‘я міського голови та депутатів міської ради, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

На думку авторів листа, відмова Сімферопольської міської ради надати в оренду земельну ділянку для зведення Соборної мечеті за адресою: Сімферополь, вул.Ялтинська, 22, є свідченням “небажання міського голови і частини депутатів прислухатися до думки мешканців Сімферополя, ставитися з повагою до релігійних та етнічних інтересів значної частини громадян”.

“Нас турбує, що подібне ставлення міської влади характерне не тільки до сімферопольських мусульман, але й до греко-католиків, римо-католиків, віруючих з багатьох православних і протестантських християнських церков та інших громад, які є релігійними меншинами”, - йдеться у тексті листа.

Представники громадських організацій вважають, що дії міської влади щодо мусульман та інших релігійних меншин у питаннях виділення земельних ділянок для спорудження храмів є порушенням чинного законодавства і Конституції України, а також міжнародних зобов’язань, які на себе взяла Україна. Вони закликають переглянути дискримінаційну політику стосовно мусульманської та інших релігійних громад міста. У разі, якщо цього не станеться, громадські активісти не заперечують можливості брати участь “в реалізації ініціатив низки політичних діячів, політичних та громадських організацій щодо дострокового припинення повноважень міського голови Сімферополя і Сімферопольської міської ради”.

Звернення підписали голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму Володимир ПРИТУЛА, голова Ліги кримськотатарських юристів “Ініціум” Еміне АВАМІЛЄВА, голова Сімферопольської медіа-профспілки Андрій ЩЕКУН, голова правління Кримського Незалежного центру політичних дослідників і журналістів Петро ВОЛЬВАЧ, голова Асоціації кримськотатарських працівників освіти “Мааріфчи” Сафуре КОДЖАМЕТОВА, голова правління ГО “Український дім” Юрій КОРОЛЬ та інші.

Як повідомлялося, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не розв`язується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) планувало побудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада узгодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації щодо відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалене рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.

Духовне управління мусульман Криму заявило, що звернеться до суду і прокуратури з метою перевірки законності рішення Сімферопольської міськради про виділення під Соборну мечеть ділянки по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22.