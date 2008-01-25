Громадськість Сімферополя заявляє про дискримінацію релігійних громад
Конфлікт навколо будівництва Соборної мечеті
Представники громадськості Сімферополя висловлюють стурбованість дискримінаційними діями міської влади стосовно мусульманської та інших релігійних громад міста.
Про це йдеться у зверненні на ім‘я міського голови та депутатів міської ради, текст якого має в розпорядженні УНІАН.
На думку авторів листа, відмова Сімферопольської міської ради надати в оренду земельну ділянку для зведення Соборної мечеті за адресою: Сімферополь, вул.Ялтинська, 22, є свідченням “небажання міського голови і частини депутатів прислухатися до думки мешканців Сімферополя, ставитися з повагою до релігійних та етнічних інтересів значної частини громадян”.
“Нас турбує, що подібне ставлення міської влади характерне не тільки до сімферопольських мусульман, але й до греко-католиків, римо-католиків, віруючих з багатьох православних і протестантських християнських церков та інших громад, які є релігійними меншинами”, - йдеться у тексті листа.
Представники громадських організацій вважають, що дії міської влади щодо мусульман та інших релігійних меншин у питаннях виділення земельних ділянок для спорудження храмів є порушенням чинного законодавства і Конституції України, а також міжнародних зобов’язань, які на себе взяла Україна. Вони закликають переглянути дискримінаційну політику стосовно мусульманської та інших релігійних громад міста. У разі, якщо цього не станеться, громадські активісти не заперечують можливості брати участь “в реалізації ініціатив низки політичних діячів, політичних та громадських організацій щодо дострокового припинення повноважень міського голови Сімферополя і Сімферопольської міської ради”.
Звернення підписали голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму Володимир ПРИТУЛА, голова Ліги кримськотатарських юристів “Ініціум” Еміне АВАМІЛЄВА, голова Сімферопольської медіа-профспілки Андрій ЩЕКУН, голова правління Кримського Незалежного центру політичних дослідників і журналістів Петро ВОЛЬВАЧ, голова Асоціації кримськотатарських працівників освіти “Мааріфчи” Сафуре КОДЖАМЕТОВА, голова правління ГО “Український дім” Юрій КОРОЛЬ та інші.
Як повідомлялося, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не розв`язується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) планувало побудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада узгодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації щодо відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.
10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалене рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.
Духовне управління мусульман Криму заявило, що звернеться до суду і прокуратури з метою перевірки законності рішення Сімферопольської міськради про виділення під Соборну мечеть ділянки по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22.