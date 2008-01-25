Презентація регіонального правозахисного проекту “Формування системи захисту прав і безпеки пацієнтів на Сході України”

28 січня 13-00 - У Луганському прес-клубі реформ відбудеться презентація регіонального правозахисного проекту “Формування системи захисту прав і безпеки пацієнтів на Сході України”. Даний проект здійснюється в рамках розвитку програми “Ініціативи в галузі охорони здоров’я” за фінансової підтримки МФ “Відродження”. Реалізатором проекту в регіоні виступає Луганський обласний благодійний фонд ім. Ю.А. Єненка (м. Луганськ, Луганський прес-клуб реформ, вул. Радянська, 40).

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