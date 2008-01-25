Кримські школярі проходитимуть тестування мовою навчання

Випускники кримських шкіл одержали право проходити незалежне зовнішнє тестування мовою навчання.

Про це повідомив голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи підсумки робочої зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка відбулася в Києві 23-24 січня.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, А.ГРИЦЕНКО відзначив, що учасники зустрічі дійшли «позитивного для кримчан розв’язання проблеми, що стосується тестів українською мовою».

За словами голови кримського парламенту, під час розмови з Юлією ТИМОШЕНКО ним окремо було порушено питання про наказ Міністерства освіти і науки України, який зобов`язав усіх випускників шкіл проходити незалежне зовнішнє тестування для вступу до вищих навчальних закладів лише українською мовою.

«Прем`єр-міністр продемонструвала розуміння ситуації, яка склалася для випускників кримської автономії після видання цього наказу. Вона розуміє, що у школяра, який пройшов весь загальноосвітній курс російською мовою, обов`язково виникнуть складнощі при здачі українською мовою зовнішнього тестування для вступу до вузів країни. Навіть, як пропонувалося, користуючись словником для перекладу”, - повідомив А.ГРИЦЕНКО.

За словами кримського спікера, ”його пропозиція про проведення в найближчій перспективі тестів для кримських випускників саме мовою навчання, а також про поетапний перехід до норми тестування державною мовою, прем`єр-міністром країни було зустрінуто з розумінням».

А.ГРИЦЕНКО стверджує, що рішення з цього питання вже ухвалено. Для кримського регіону питання вирішено позитивно, і на ім`я Голови ВР АРК прийшов офіційний лист з Міністерства освіти і науки України за підписом Івана ВАКАРЧУКА. «Це рішення, прийнято в результаті нашої зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, сьогодні має надзвичайно важливе значення для всіх жителів Автономної Республіки Крим», – наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як відмічено в листі І.ВАКАРЧУКА, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.01.2008 №33 затверджено Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінення навчальних здобутків випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Даним Порядком передбачено, що тести для проведення зовнішнього оцінювання з кожного предмету складаються Українським центром оцінювання якості освіти державною мовою. Для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин, за їх бажанням у перехідний період (2008–2009 рр.) тести перекладаються відповідною мовою (за винятком тесту з української мови і літератури).