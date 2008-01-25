Кримські школярі проходитимуть тестування мовою навчання
Тимошенко продемонструвала розуміння
Випускники кримських шкіл одержали право проходити незалежне зовнішнє тестування мовою навчання.
Про це повідомив голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи підсумки робочої зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка відбулася в Києві 23-24 січня.
Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, А.ГРИЦЕНКО відзначив, що учасники зустрічі дійшли «позитивного для кримчан розв’язання проблеми, що стосується тестів українською мовою».
За словами голови кримського парламенту, під час розмови з Юлією ТИМОШЕНКО ним окремо було порушено питання про наказ Міністерства освіти і науки України, який зобов`язав усіх випускників шкіл проходити незалежне зовнішнє тестування для вступу до вищих навчальних закладів лише українською мовою.
«Прем`єр-міністр продемонструвала розуміння ситуації, яка склалася для випускників кримської автономії після видання цього наказу. Вона розуміє, що у школяра, який пройшов весь загальноосвітній курс російською мовою, обов`язково виникнуть складнощі при здачі українською мовою зовнішнього тестування для вступу до вузів країни. Навіть, як пропонувалося, користуючись словником для перекладу”, - повідомив А.ГРИЦЕНКО.
За словами кримського спікера, ”його пропозиція про проведення в найближчій перспективі тестів для кримських випускників саме мовою навчання, а також про поетапний перехід до норми тестування державною мовою, прем`єр-міністром країни було зустрінуто з розумінням».
А.ГРИЦЕНКО стверджує, що рішення з цього питання вже ухвалено. Для кримського регіону питання вирішено позитивно, і на ім`я Голови ВР АРК прийшов офіційний лист з Міністерства освіти і науки України за підписом Івана ВАКАРЧУКА. «Це рішення, прийнято в результаті нашої зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, сьогодні має надзвичайно важливе значення для всіх жителів Автономної Республіки Крим», – наголосив А.ГРИЦЕНКО.
Як відмічено в листі І.ВАКАРЧУКА, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.01.2008 №33 затверджено Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінення навчальних здобутків випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Даним Порядком передбачено, що тести для проведення зовнішнього оцінювання з кожного предмету складаються Українським центром оцінювання якості освіти державною мовою. Для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин, за їх бажанням у перехідний період (2008–2009 рр.) тести перекладаються відповідною мовою (за винятком тесту з української мови і літератури).