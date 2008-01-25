Луценка звинувачують у незаконному затриманні російського опозиціонера

Правозахисники звинувачують міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у незаконному затриманні правоохоронними органами російського опозиціонера Михайла ГАНГАНА.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, журналіст Володимир БОЙКО заявив, що за особистим наказом Ю.ЛУЦЕНКА правоохоронці намагалися видати М.ГАНГАНА Російській Федерації, і це при тому, що жодних офіційних запитів з боку Росії щодо опозиціонера не надходило.

“Таким чином, Ю.ЛУЦЕНКО хотів зробити новорічний подарунок губернатору Самарської області, який забажав затримати російського опозиціонера”, – сказав Ю.БОЙКО.

Він також вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО винен у тому, що М.ГАНГАНА незаконно протягом трьох тижнів тримали під арештом, так і не висунувши проти нього жодних звинувачень.

В.БОЙКО підкреслив, що це є грубим порушення прав людини, і через подібні дії міліції щоденно в Україні страждають десятки тисяч людей.

Журналіст зазначив, що має намір звернутися до Генеральної прокуратури з поданням про порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА за те, що він віддавав злочинні накази.

У свою чергу, вінницький правозахисник Дмитро ГРОЙСМАН закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію з метою з’ясування усіх обставин затримання М.ГАНГАНА.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2007 р. працівники УБОЗ Управління МВС у Вінницькій області затримали російського опозиціонера М.ГАНГАНА, який був оголошений РФ у міжнародний розшук через канали Інтерполу. 2 січня 2008 р. Замостянський райсуд Вінниці дав згоду на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

Українські правозахисники і провідні опозиційні політики Росії закликали українську владу відмовити Росії у екстрадиції М.ГАНГАНА і надати йому статус біженця. 10 грудня М.ГАНГАН звернувся до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із заявою про надання йому статусу біженця в Україні.

23 січня Замостянський районний суд Вінниці відмовив УБОЗ УМВС у Вінницькій області в наданні згоди на тимчасовий арешт строком на 40 діб М.ГАНГАНА.

Крім того, суд підтримав вимогу М.ГАНГАНА і виніс окрему ухвалу, якою зобов’язав прокуратуру Вінницької області провести перевірку дій співробітників УБОЗ України у Вінницькій області на предмет наявності в них складу службових злочинів відносно російського шукача притулку.

За інформацією Вінницької правозахисної групи, двадцятиоднорічний член забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії (НБП) Михайло ГАНГАН “є дуже відомою фігурою російського руху політичного ненасильницького спротиву режиму влади, очолюваної Володимиром ПУТІНИМ. За організацію і активну участь в акціях громадянської непокори його неодноразово було піддано репресіям у вигляді притягнення до відповідальності за сфабрикованими справами про адміністративні правопорушення, а у 2006 році М.ГАНГАНА в ході відомої в Росії «Справи тридцяти дев‘яти» було засуджено до трьох років позбавлення волі умовно за участь в акції протесту в Приймальні Президента РФ”.