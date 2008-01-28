У Києві піймали вандала, який намагався осквернити синагогу

У ніч з 25 на 26 січня ц.р. співробітниками Служби безпеки України при спробі нанести на стіни синагоги на Подолі написи принизливого характеру стосовно єврейського народу був затриманий громадянин України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Під час затримання правопорушник намагався чинити фізичний опір співробітникам Служби безпеки України. У подальшому під час опитування зловмисник зізнався, що вказані дії він намагався скоїти за матеріальну винагороду.

Після завершення перевірки отримані матеріали в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України передано для прийняття відповідного процесуального рішення до органів внутрішніх справ за належністю, оскільки в діях зловмисника вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Спеціальний оперативний підрозділ СБУ по боротьбі із ксенофобією встановлює замовників та організаторів акції, а також сприяє органам міліції у розслідуванні злочину.