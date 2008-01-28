Прокуратура опротестувала рішення міськради Сімферополя

При прийнятті рішення про узгодження Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК)місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га по вул. Луговій, 6 для будівництва Соборної мечеті міськрада Сімферополя порушила встановлений порядок надання землі.

Як зазначили у прес-службі прокуратури Криму, "процедура передбачає ухвалення рішення про виділення земельної ділянки або про відмову в цьому". "Замість розгляду проекту землеустрою, народні обранці безпідставно змінили місцерозташування об`єкту, чим порушили закон і перевищили свої повноваження. Такому рішенню повинне передувати звернення громадян і оформлення матеріалів попереднього узгодження. У даному випадку, ДУМК не клопотав про виділення ділянки по вулиці Луговій і, зрозуміло, не надавав землевпорядну документацію", - кажуть у прокуратурі.

На цій підставі прокуратурою Сімферополю внесено протест на п.10 рішення 33-ї сесії 5 скликання Сімферопольської міської ради №464 від 10 січня 2008 року. На розгляд документа прокурорського реагування законодавець дає раді 10 днів.

"Зокрема цей випадок став приводом для прокуратури ще раз звернути увагу влади на вогнища ескалації напруженості в міжконфесійних відносинах. Протягом тривалого часу не розглядається питання про можливість виділення земельних ділянок для будівництва культових споруд Римсько-католицької церкви в Сімферополі, Української Греко-католицької церкви в Ялті. Не вживається ніяких заходів до вирішення конфлікту навколо Свято-Успенського чоловічого монастиря (Бахчисарай) і Матроського саду (Феодосія)", - зазначили у прокуратурі.

Прокуратура Криму надіслала інформаційний лист до Верховної Ради та Ради міністрів Криму, Представництва Президента України в АРК з пропозицією розробити програму дій, направлених на попередження загострень в міжконфесійних відносинах.