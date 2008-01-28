На Полтавщині відкрили 41 кримінальну справу проти посадовців
10:43, 28 січня 2008Права людини
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Крапля в морі?
У 2007 році прокуратура Полтавської області розслідувала 41 кримінальну справу проти посадовців.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, із загальної кількості справ 38 (майже 93%) вже передано до судів. 14 кримінальних справ, переданих на розгляд судових органів, стосуються представників правоохоронних органів. У 15 справах, переданих до судів, йдеться про зловживання службових осіб органів державної виконавчої влади. Ще 9 кримінальних справ стосуються чиновників місцевого самоврядування.
«Жодну із справ, які мають ознаки корупційного діяння, минулого року органами прокурорського нагляду закрито не було", - підкреслили в прес-службі.
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