В Кенії через політичні розбіжності за останні 2 дні загинули 70 осіб

Етнічне насильство в кенійському місті Накуру, викликане політичними розбіжностями, за останні два дні призвело до загибелі 60 осіб, ще 10 людей загинули в неділю в сусідньому місті Найваша, повідомляють західні ЗМІ.

В Накуру, де мешкають приблизно 300 тисяч осіб, сталися найзапекліші зіткнення між прихильниками президента країни Мваї КИБАКІ та опозицією, яка не згодна з результатами президентських виборів.

Лікар міського госпіталю, куди доставляли тіла загиблих і потерпілих, повідомив агентству Ассошіейтед Прес, що до неділі в морг доставили вже 55 тіл загиблих внаслідок безладів. Місцева газета повідомила в неділю, що на околиці міста знайдено ще 5 трупів. До міста, де спалені сотні житлових будинків, стягнуті армійські частини.

Раніше агентство повідомляло про 25 загиблих в Накуру.

Разом з тим кореспондент агентства Рейтер в неділю став очевидцем загибелі ще 10 людей в сусідньому місті Найваша. Він побачив 6 спалених тіл, ще 4-х людей вбито холодною зброєю.

Безлади в Кенії почалися після того, як 30 грудня виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів чинного главу держави М.КИБАКІ. За офіційними даними, він одержав на 231 тисячу 728 голосів більше, ніж його опонент Рейла ОДІНГА.

Опозиція висловила незгоду з результатами голосування. Керуючись неофіційними даними, вона стверджує, що її кандидат набрав на 38 тисяч голосів більше, ніж чинний президент.

Країна виявилася на межі громадянської війни, в різних регіонах відбуваються зіткнення між представниками племені Луо і Каленжін, які підтримують лідера опозиції, і плем`ям Кикую, до якого належить президент М.КИБАКІ.

У зіткненнях, за даними гуманітарних організацій, вже загинули понад 700 осіб.