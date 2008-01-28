70% рівненських міліціонерів - юридично безграмотні

256 працівників міськрайвідділу внутрішніх справ Рівного (майже 70% їх особового складу) притягнуто у 2007 році до дисциплінарної відповідальності. Причиною цього стала їх юридична неграмотність, що призвела до скасування винесених міліціонерами постанов контролюючими органами.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднив начальник міськвідділу міліції Рівного Віталій ЧУБАЄВСЬКИЙ на засідання Рівненського міськвиконкому. За його словами, у міліції залишилася нині молодь, яка “після закінчення юридичних навчальних закладів ще погано знає законодавство”.