На Донеччині дитина впала у шахту ліфта
11:02, 28 січня 2008Права людини
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Халатність посадовців
У Донецькій області порушено кримінальну справу відносно посадовців, через халатність яких у шахту ліфта впала дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, 25 січня прокуратурою міста Сніжне порушено кримінальну справу відносно посадовців правління одного з товариств співвласників багатоквартирних будинків. Через халатність цих осіб у шахту непрацюючого ліфта в житловому будинку впала дівчинка, 2003 р.н. В результаті падіння дитина одержала травми і була госпіталізована до нейрохірургічного відділення однієї з обласних лікарень.
Справу порушено за ст. 367 ч.2 Кримінального кодексу України (службова халатність, що призвела до тяжких наслідків). Ведеться досудове слідство.
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