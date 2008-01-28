На Донеччині дитина впала у шахту ліфта

У Донецькій області порушено кримінальну справу відносно посадовців, через халатність яких у шахту ліфта впала дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, 25 січня прокуратурою міста Сніжне порушено кримінальну справу відносно посадовців правління одного з товариств співвласників багатоквартирних будинків. Через халатність цих осіб у шахту непрацюючого ліфта в житловому будинку впала дівчинка, 2003 р.н. В результаті падіння дитина одержала травми і була госпіталізована до нейрохірургічного відділення однієї з обласних лікарень.

Справу порушено за ст. 367 ч.2 Кримінального кодексу України (службова халатність, що призвела до тяжких наслідків). Ведеться досудове слідство.