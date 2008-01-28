Засідання групи «Юстиція, свобода і безпека» у рамках переговорів щодо нового договору Україна-ЄС

28 січня у Києві у рамках шостого раунду переговорів між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення нового базового договору Україна-ЄС відбудеться засідання робочої групи «Юстиція, свобода та безпека».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами співголови робочої групи з українського боку, заступника міністра юстиції Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, у ході засідання передбачено обговорення статей проекту розділу «Юстиція, свобода та безпека» нового базового договору між Україною та ЄС.

Зокрема, за словами В.ЛУТКОВСЬКОЇ, на порядок денний планується винести питання «Міграція, притулок та управління кордонами», «Переміщення осіб, зокрема, візові питання», «Організована злочинність, включаючи питання боротьби з тероризмом», а також «Співробітництво у правоохоронній сфері та співробітництво у сфері судочинства».

До складу офіційної делегації України на спільному засіданні робочої групи «Юстиція, свобода та безпека» планується включити керівників Міністерства юстиції, зокрема, Державного департаменту з питань адаптації законодавства, Державної прикордонної служби, а також представників Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ та штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України.