Українські вузи готуватимуть судмедекспертів?

Міністерство юстиції звернеться до Міністерства освіти та науки з ініціативою запровадження у вищих навчальних закладах підготовки спеціалістів за спеціальністю судова експертиза.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК у ході наради з директорами науково-дослідних установ судових експертиз.

Разом з тим від вже діючих судових експертів міністерство очікуватиме активну участь у міжнародних наукових заходах з метою підвищення фахового рівня та науково-дослідної роботи в галузі судових експертиз, сказав М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції наголосив, що попри традиційний міжнародний авторитет українських експертів та науковців цієї галузі, в незалежній Україні не було створено жодного вищого навчального закладу, який би готував фахівців за відповідними спеціальностями. Це, за словами міністра, вже найближчими десятиліттями може призвести до занепаду в Україні галузі експертного забезпечення правосуддя.

З огляду на це, за словами міністра, Міністерство юстиції вбачає необхідність запровадження як окремих спецкурсів, відділень чи факультетів у вищих навчальних закладах, так і створення в Україні окремого навчального закладу судових експертиз.

Крім того, наголосив міністр, Мін’юст рекомендуватиме науково-дослідним установам судових експертиз, що знаходяться у підпорядкуванні міністерства, сприяти якомога ширшій участі судових експертів та криміналістів у міжнародних наукових заходах – семінарах, конференціях тощо. Має бути запроваджена постійна практика проведення подібних заходів й в Україні. Активне спілкування українських фахівців з зарубіжними колегами, зазначив міністр, має давати розуміння, як розвивається наукова складова галузі судових експертиз у світі.

Міністр юстиції наголосив, що Мін’юст планує підвищувати вимоги до якості науково-дослідної роботи установ судових експертиз, що знаходяться у підпорядкуванні міністерства. Відповідно, зазначив він, підвищуватимуться вимоги до фахового рівня вже чинних експертів та рівня підготовки майбутніх фахівців цієї галузі.