Київського міліціонера піймали на хабарництві

Співробітники столичного УСБУ затримали за хабарництво працівника міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м. Києві, встановлено, що 37-річний правоохоронець, зловживаючи посадовим становищем, вимагав гроші у киянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Після затримання у підозрюваного вилучили речові докази - 1 тис. 500 грн. з написом “хабар”.

Крім того, оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність посадової особи управління з контролю за водопостачанням та водовідведенням розрахункового департаменту ВАТ ”АК ”Київводоканал”. 42-річнний чиновник за результатами розгляду матеріалів про порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо користування водними ресурсами вимагав від керівників підприємств-порушників хабарі за невжиття передбачених чинним законодавством заходів. У одного із директорів підприємства, на якому ревізори виявили факт використання води у великому обсязі без обліку, ”К.” вимагав ”відкупного” в розмірі 7 тис. 500 грн., зазначили в СБУ.