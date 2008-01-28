В Інгушетії розігнали опозиційний мітинг
Учасники протестували проти корупції й порушень прав людини
Міліція вдалася до кийків, подразливого газу й пострілів у повітря, щоб розігнати близько тисячі учасників недозволеної демонстрації в столиці Інгушетії Назрані.
Її учасники протестували проти корупції й порушень прав людини в цій республіці на російському Північному Кавказі.
Вони у відповідь відбивалися від міліції пляшками з легкозаймистою рідиною й камінням.
Повідомляють про десятки затриманих і побитих, серед них і журналісти й правозахисники. Затримували, а потім відпустили, і кореспондента Радіо Свобода.
Організатори мітингу відтак закликали його учасників розійтися з центрального майдану Назрані.
Акцію протесту перенесли на 23 лютого.
А затриманих, а через кілька годин звільнених журналістів примусово вивезли поза межі Інгушетії, до Владікавказа – столиці Північної Осетії, сусідньої республіки на російському Північному Кавказі.
Їм оголосили, що вони мусять залишити «зону контртерористичної операції». Такою зоною якраз днями оголосили місто Назрань і ще частину території Інгушетії.
Правозахисників відпустили пізно ввечері в суботу приблизно через 10 годин після затримання.